Sarı-Lacivertliler’de Vedat Muriç’in TFF harcama limitindeki sıkıntıları aşmak adına satılması planlanırken, yerini dolduracak forvet adayları için de temaslar tüm hızıyla sürüyor. İlk olarak Fener’in listesine İspanya’da ekonomik anlamda büyük sıkıntılar çeken ve yıldızlarını satma kararı alan Valencia’dan Kevin Gameiro girmişti. İspanyollar, 1 yıl daha sözleşmesi kalan ve senelik 4.5 milyon Euro alan Gameiro’yu göndermek istiyor. Fransız yıldıza da en ciddi teklif, yıllık 2.5 milyon Euro ile Kanarya’dan geldi. 33 yaşındaki futbolcu bu teklife sıcak bakarken, Valencia’nın da Fener’in oyuncuyu bedelsiz olarak alma talebini kabul etme noktasına geldiği iddia ediliyor. Avrupa Kupaları’na da kalamayan Valencia’nın, iflas bayrağını çekmemek adına 183 milyon Euro olan bütçesini 110 milyon Euro civarına indirmesi gerekiyor.

2 yıl için 8 milyon Euro…

Gameiro için Fenerbahçe cephesinde temaslar sürerken, listeye yeni bir forvetin daha girdiği bildirildi. TRT Spor’un haberine göre daha önce Beşiktaş ve Galatasaray’ın gündeminde de olan Mario Mandzukic’le de menajeri üzerinden bir temasın sağlandığı bilgisine ulaşıldı. Son olarak Katar takımı Al Duhail’de oynayan ve bonservis elinde olan 34 yaşındaki futbolcuya talepleri soruldu. Hırvat yıldızın, 2 yıllık anlaşma karşılığında senelik 4 milyon Euro istediği belirtildi. Bu rakamı çok bulan Sarı-Lacivertliler’in, pazarlıklarını sürdürdüğü vurgulandı.





Geçen sezon savunmada büyük sıkıntılar çeken Fenerbahçe’nin, forvet transferinden önce ilk yapmak istediği şey, savunmaya iyi bir adam almak. Teknik direktör Erol Bulut’un, bu konuda yönetimden hızlı davranılması konusunda talepte bulunduğu öğrenildi. Listeye Alanyaspor’dan Caulker ve Las Palmas’tan Lemos’tan sonra giren Terence Kongolo konusunda kulübü Huddersfield’le görüşmelerin tüm hızıyla sürdüğü bildirildi. İngiltere Championship’te geçen sezonun devre arasında Fulham’a kiralanan Kongolo için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi İngilizler’e gönderildi. Kanarya, Ada’dan 26 yaşındaki futbolcu için kesin bir cevap gelmesini bekliyor.

Hava toplarında etkili

Elbette teklif kabul edilirse, oyuncuyla anlaşıldığı ve Hollandalı stoperin detaylı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ifade ediliyor. Savunma için gündeme gelen bir diğer oyuncunun da Marcel Tisserand olduğu öne sürüldü. Wolfsburg’la 2022’ye kadar sözleşmesi olan Tisserand için Fenerbahçeli yetkililerin, Alman kulübüyle görüştüğü haberleri basında yer aldı. Geçen sezon 15 maçta 1 gol ve 1 asistle oynayan Kongolu savunmacı, 1.90 cm boyuyla hava toplarında da oldukça etkili bir isim.





Fanatik Özel / Yusuf Dursun