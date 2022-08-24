Fenerbahçe , ligde 3 maçta 13 kez fileleri sarsarak taraftarını mest etti. Ancak gol yollarındaki göz kamaştıran istatistiklere rağmen Sarı-Lacivertliler’de transferin tek gündem maddesi forvet... Yönetim, uzun süredir beklenen golcü takviyesini en kısa sürede bitirmeye hazırlanıyor. Valencia’nın yıldızı Maxi Gomez imza aşamasına geldi. Hatta İspanyol basınında yer alan haberlerde, Valencia’nın Edinson Cavani’yle anlaştığı, Gomez’in de İstanbul yolculuğunun planlandığı öne sürüldü.

Kritik tarih 2 Eylül

Al-Hilal forması giyen Moussa Marega’nın adı da Sarı-Lacivertliler ile anılıyor. Bir başka iddia ise, yönetimin adı fazla çıkmamış sürpriz bir golcüyü kadroya katmaya hazırlandığı yönünde. Yönetici Selahattin Baki’nin Adana Demir maçı sonrası yaptığı açıklama, bu iddiayı destekliyor. Taraftarlar yeni forvetin gelmesini dört gözle bekliyor. Transfer dönemi 8 Eylül’de sona erecek ancak Avrupa Ligi’nde grup maçları için kadro listesi 2 Eylül’de UEFA’ya bildirilecek.

Selahattin Baki ne demişti?

“Başkanımız söylemişti, transfer konusunda farklı bir yoğurt yiyişimiz var. Biz hiçbir zaman haber yaptırmayız, el altından piyasaya haber sızdırmayız. İmzalandığı zaman açıklarız. Taraftar bazen bunu iletişim bozukluğu olarak algılıyor ama transfer ciddi bir iştir. Taraftarın ağzına bir parmak bal çalarak yapılmaz. Her zaman olduğu gibi kimseye belli etmeden, karda yürüyüp izimizi belli etmeden imza attırıp açıklayacağız.”







