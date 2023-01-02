Portekiz Futbol Federasyonu, Fernando Santos’un ayrılmasının ardından Milli Takım için ilk olarak Jose Mourinho’nun kapısını çaldı. Ancak tecrübeli teknik adamdan ‘hayır’ yanıtı alınınca, 3 aday belirlendiği kaydedildi. Record’da yer alan habere göre bu isimlerden biri olan Jorge Jesus, teklife sıcak bakıyor. Diğer adaylar ise U21 Milli Takımı’nın başındaki Rui Jorge ve şu anda boşta olan Bruno Lage.

Transferde sıcak gelişme

Bir Brezilya Milli Takımı bir de Portekiz Milli Takımı dedikodularıyla Jesus'u kaybetme riskiyle karşı karşıya gelen Fenerbahçe son olarak Süper Lig'de Hatayspor galibiyetiyle moral bulmuştu. Sarı-Lacivertliler'de transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.





Çalışmalar hız kazandı

Ligde şampiyonluğu göğüslemek isteyen sarı lacivertliler, ara transfer dönemi için de çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosunun kalitesini artırmayı planlayan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda daha da güçlenmek istiyor.

Müjdeli haber geldi

Fenerbahçe’nin beklediği müjdeli haber cuma gecesi gelmişti. Cristiano Ronaldo, uzun süren görüşmelerin ardından Al-Nassr’a imzayı attı. Sarı-Lacivertliler, Vincent Aboubakar için kolları sıvadı. Al Nassr, bu transferin ardından Kamerunlu oyuncuyu gözden çıkarttı. Suudi basını, yönetimin Aboubakar’la yolları ayırarak Avrupa’dan bir yıldıza daha imza attırma planı yaptığını yazdı. Bu gelişmelerin ardından Fenerbahçe, 30 yaşındaki forveti kadrosuna katmak için resmi girişimlere başlamaya hazırlanıyor.

Temaslar yoğunlaşacak

Aboubakar, menajeri yoluyla kurulan ilk temasta Sarı-Lacivertliler’e yeşil ışık yakmıştı. Yönetim, Al-Nassr’ı satın alma opsiyonlu kiralama formülüne ikna etmenin peşinde. Sarı-Lacivertli yetkililerin, önümüzdeki günlerde Riyad’a giderek Suudi ekibiyle ilk kez masaya oturması bekleniyor. Bu süreçte Aboubakar’la temaslar da yoğunlaşacak.





Hedef çifte bomba

Sarı-Lacivertliler, Türkiye’de 12 Ocak’ta başlayacak ara transfer döneminin ilk günlerinde Vincent Aboubakar’a imzayı attırmanın hesaplarını yapıyor. İlk bombayı Samet Akaydın ile patlatması beklenen Fenerbahçe, hemen ardından Kamerunlu yıldızın transferini de açıklayarak, ocak ayında gövde gösterisi yapmak istiyor.

Dünya Kupası'nda şov yaptı

30 yaşındaki forvet, Dünya Kupası’nda çıktığı 3 maçta 2 gol atarken, 1 de asist yapmıştı. Aboubakar, Suudi Arabistan Ligi’nde ise 3 kez fileleri sarstı. Kamerunlu yıldız son olarak Al Nassr’ın, Al-Khaleej deplasmanındaki tek sayısını kaydederek galibiyeti getiren isim oldu.



