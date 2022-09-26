Fenerbahçe ’de geçmiş dönemde alınan kötü sonuçların ve zirve yarışından uzak kalınmasının en büyük sebebi doğru forvet hattının kurulamamasıydı. Ancak Jorge Jesus’un gelişi ile tam tersi oldu ve yapılan başarılı tercihlerle bütün her şey değişti.

Başkan Ali Koç göreve geldikten sonra forvete birçok takviye yapıldı. Önce Slimani gibi tanınmış yıldız bir golcü alınsa da etkili olamadı. İkinci golcü olarak alınan Vedat Muric patlama yaptı ve birinci forvet transferinden vazgeçildi. Tüm sezon onu da yedekleyecek bir isim yoktu. İkinci yarı düşüş yaşandı.









ÜÇ GOLCÜ BULUNUYOR

Milliyet'in haberine göre; Bu sezon ise en doğru hücum hattı kurulmuş gibi duruyor. Biraz geç oluşturulsa da sarı-lacivertlerin hücum hattında birbirinden farklı üç golcü bulunuyor. Takımın birinci forveti ise Joao Pedro... Yıldız futbolcunun en büyük özelliği ceza sahasında etkili oluşu. Burada topla buluştuğunda skor üretme oranı çok yüksek. Serie A tarihinin de en çok gol atan Brezilyalı oyuncuları arasında yer alıyor.

BATSHUAYI'NİN FİZİKSEL FARKI!

Takımın diğer golcüsü de Valencia. Futbolcu skorer bir isim olmasının yanı sıra kanatta da görev yapabiliyor. Bu da onu farklı kılıyor. Maç içinde farklı bir role bürünebiliyor. Takıma son katılan Batshuayi ise fiziksel özellikleri ile ön plana çıkıyor. Bitirici noktada zaman zaman sıkıntı yaşasa da sahada basmadık yer bırakmıyor. Ceza sahasında da taç çizgisinde de rakibe baskı yapıyor. Bu da takım savunmasını ileri uçtan başlatıyor.

SERDAR DURSUN BÜYÜK AVANTAJ

Öte yandan bu isimlerin yanında Serdar Dursun yerli olarak büyük bir avantaj sunuyor. Mücadelesi, profesyonelliği, hava toplarına hakimiyetinin yanısıra sürpriz vuruşları ile golcü portföyünü zenginleştiryor.