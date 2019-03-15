Fenerbahçe'de forvet için acele yok!

Slimani ve Frey'de ağzı yanan Fenerbahçe, golcü ransferinde titiz davranacak. Listedeki isimler, en ince ayrıntısına kadar araştırılacak.

15 Mart 2019, Cuma 06:06
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Fenerbahçe'de forvet için acele yok!

Sarı-Lacivertliler, sezona Fernandao’yu satıp yerine iki forvet birden alarak başladı. Leicester’dan İslam Slimani kiralanırken, Michael Frey için Züreh’e 2.6 milyon Euro bonservis bedeli ödendi.

Ancak iki futbolcu da büyük hayal kırıklığı yarattı. Takımın as forveti Roberto Soldado oldu. Golcü konusunda bu sezon ciddi bir sıkıntı yaşayan yönetim, forvet transferinde bu kez çok daha titiz davranacak.

Listede, başta sözleşmeleri sona eren Liverpool’lu Daniel Sturridge ile Werder Bremen’li Max Kruse olmak üzere birçok isim var.

Sarı-Lacivertliler, transferde önceliği golcüye verecek ve imza attıracağı ismi en ince ayrıntısına kadar araştıracak. Yönetimin, yeni sezon öncesi kadroyu iki forvetle birden takviye etmesi bekleniyor.

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