Fenerbahçe, geçen sezonu forvet hattında iki isimle, Vedat Muriç ve Mevlüt Erdinç ile tamamlamıştı. Mevlüt’ün formsuzluğu yüzünden tüm yük Muriç’in sırtına binmişti. Emre Belözoğlu-Erol Bulut ikilisi, bu transfer döneminde birçok mevkiye transfer yapılmasını sağladı. En büyük bombalar ise forvet hattında patladı. Kasımpaşa’dan Thiam’ı alan Fenerbahçe, ardından Enner Valencia’yı kadrosuna kattı. Mbwana Samatta, bu sezonun en önemli transferlerinden biri oldu.

Çift forvetli sistem

Sarı-Lacivertliler’in Papiss Cisse ile birlikte hücum hattına yapılan takviyenin son bulması beklenirken Basel’den Kemal Ademi ile büyük bir sürprize imza atıldı. Erol Bulut’un elinde şu anda forvette oynatabileceği 5 isim birden bulunuyor. Başarılı teknik adamın Valencia ve Thiam’ı kanatlarda kullanmayı planladığı öğrenildi. Bulut, özellikle Kadıköy maçlarında zaman zaman çift forvetli sistemle sahaya çıkabilir.







