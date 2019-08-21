Fenerbahçe, sezona 5-0’lık Gazişehir maçıyla müthiş bir başlangıç yaptı. Ancak Victor Moses’ın sakatlığı moralleri bozdu. Nijeryalı yıldızın 1 ay sahalardan uzak kalması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncunun yokluğunda 11’de kimin oynayacağı merakla bekleniyor. Bu konuda iki aday var: Ferdi Kadıoğlu ve Deniz Türüç...

Şansını iyi kullandı

Ferdi, geçtiğimiz sezondan beri şans bulamamaktan yakınıyordu. Ayrılık noktasına gelen 19 yaşındaki orta saha oyuncusu, Audi Cup ile birlikte beklediği fırsatı yakaladı. Bunu iyi de kullandı. Ferdi Kadıoğlu, Gazişehir karşısında sadece 13 dakika sahada kalmasına rağmen çok şık bir gole imza atmayı başardı. Genç futbolcu, hazırlık maçlarında da etkili bir futbol sergilemişti. Ferdi, Moses’ın yokluğunda ilk 11 için ciddi bir aday.

Avantajı tecrübesi

Deniz Türüç, Fenerbahçe’nin 9 yeni transferinden biri. Büyük umutlarla kadroya katılan milli futbolcunun ilk 11 konusunda Moses’ı zorlaması hatta geçmesi bekleniyordu. Deniz, hazırlık maçlarında fazla etkili olamadı. Gazişehir karşısında son 20 dakika şans bulan 26 yaşındaki futbolcu 13 pas denemesinin hepsinde isabet sağladı. Ferdi Kadıoğlu daha hazır görünse de Denüz Türüç de tecrübesiyle formayı kapabilir.

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