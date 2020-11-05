Geniş kadrosuyla göz kamaştıran Fenerbahçe’de her hafta başka bir isim ön plana çıkıyor. İşte formayı kapmak için pusuya yatanlar...

Perotti 11’e yakın

Diego Perotti’nin kalitesini göstermesi için yarım saat oynaması yetti. Üstelik fizik kapasitesinin henüz ortalarındayken! Arjantinli yıldızın hazır hale gelmesi, Erol Bulut’un kadro seçiminde iyice başını ağrıtacak gibi görünüyor. Özellikle Milli aradan sonra Perotti’nin 11’i daha fazla zorlaması ve hatta formayı kapması muhtemel.

Mert Hakan pes etmiyor

Galatasaray ile anlaşmışken Fenerbahçe’ye imza atması, transfer döneminin en büyük bombasıydı. Yeni sezonda Sarı-Lacivertli orta sahanın Mert Hakan’ın etrafına kurulması beklenirken, kulübeye mahkum kaldı. Yıldız futbolcunun pes etmeye hiç niyeti yok. Hırslı bir şekilde formayı kapmak için çalışıyor ve eline geçireceği ilk fırsatı sabırsızlıkla bekliyor.

Nazım’ın kaderi Gökhan’a bağlı

Gökhan Gönül’ün sakatlığı, Nazım Sangare’nin Göztepe karşısında 11’de oynamasını sağlamıştı. Ancak Gökhan iyileşir iyleşmez formasını geri aldı. Nazım her ne kadar Milli bir oyuncu olsa da Sarı-Lacivertliler’de şans bulması, kaptan Gökhan’ın sağlığına bağlı! Onun yaşayacağı sakatlıklar, 26 yaşındaki oyuncuya kendini gösterme fırsatı yaratacak.

Filip Novak’ın işi çok zor

Trabzonspor’da bir sol bek olarak 10 gollük katkı sağlaması geçen sezonun en çok konuşulan olaylarından biriydi. Muhtemelen Süper Lig’de şu anda hangi takıma gitse direkt 11 oynar. Ancak Fenerbahçe’de bir Caner Erkin gerçeği var. Yıldız futbolcu sezona inanılmaz başladı ve formu her geçen hafta artıyor. Novak’ın ilk 11 için biraz daha beklemesi gerek.

Mame Thiam alerji kurbanı

Senegalli oyuncu, sezon öncesi hazırlık maçında Antalysapor’a karşı hat-trick yaparak adından söz ettirmişti. Ancak başarılı performansını lige taşıyamadı. Son haftalarda ise alerji sorunu nedeniyle kadroda yer almadı. Tam da Pelkas’ın geldiği, Valencia’nın form tuttuğu dönemde dışarıda kalan Thiam, hocanının gözüne yeniden girmek için sıkı çalışıyor.

Ademi daha çok süre istiyor

Samatta gelir gelmez 11’e adını yazdırdı. Papiss Cisse ise sonradan girdiği maçlarda performansıyla formayı zorlayacağını gösterdi. Bir diğer forvet Kemal Ademi’nin işi kolay değil. İsviçreli oyuncu Trabzon maçında 2 dakika, Antalya karşısında 16 dakika süre aldı. 24 yaşındaki forvetin ilk hedefi daha fazla sahada kalıp, kendini gösterme şansı yakalamak.

Ferdi’yi unutmayın!

Ferdi Kadıoğlu, geçen sezonun flaş ismiydi. İlk iki haftada Rize ve Hatay karşısında 11’de başladı ancak sonrasında formayı kaptırdı. Pelkas, Thiam ve Valencia ile girdiği rekabette geride kalmışken bu isimlere bir de Perotti eklendi. Her iki kanatta ve forvet arkasında oynaması, genç yıldızın avantajı. Ancak 11’e dönmek için çok fazla çabalaması şart.



