Süper Lig 'in sonucu en çok merak edilen karşılaşmalarından birinde bugün Galatasaray , Fenerbahçe 'yi konuk ediyor. Karşılaşma öncesinde özellikle Sarı-Lacivertliler'de hem sahaya çıkacak 11 hem de sahaya diziliş çok merak ediliyordu. Vitor Pereira'nın sahaya sürdüğü 11'e bakıldığında Kanarya, bu kez 3'lü değil, 4'lü savunma sistemini tercih etti. Bu süreçte Attila Szalai, Marcel Tisserand ve Kim Min-Jae üçlüsünden sürpriz bir şekilde Szalai dışarda kaldı.

Portekizli çalıştırıcı savunma tandemini Tisserand ve Min-Jae ile oluştururken, Szalai derbiye kenarda başlayacak.

Hatırlanacağı üzere Attila Szalai, UEFA Konferans Ligi'nde Antwerp karşılaşmasının son anlarında oyuna girmiş, milli ara öncesi ligde son oynanan Kayseri karşılaşmasında ise devre arasında oyundan alınmıştı. Avrupa ekiplerinin radarında olan Szalai için alınan bu karar sosyal medyada da dev maç öncesinde eleştiri konusu oldu.