Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un menajeri transfer görüşmeler için sarı-lacivertli yönetim ile bir araya geldi. Jailson'un menajeri, Fenerbahçe yönetimine Brezilyalı oyuncu İspanya La Liga Santander ekiplerinden Atletico Madrid ve Savilla'nın talip olduğunu ve tekliflerini sunduğunu belirtti.

Sarı-Lacivertli ekip gelen teklif karşısında Jailson için 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi.

Bilindiği üzere Fenerbahçe kulübü, Jailson'u Brezilya Ligi takımlarından Gremio'dan 4 milyon Euro'ya transfer etmişti.

Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 27 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu 2 gol, 1 asist ile oynadı.

Yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)