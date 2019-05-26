Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi! Transfer...

Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi! Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe forması giyen Jailson için İspanyol takımları devreye girdi.

26 Mayıs 2019, Pazar 16:40 Son Güncelleme:
- A +
Fenerbahçe'de flaş Jailson gelişmesi! Transfer...

Ajansspor'un haberine göre; Fenerbahçe forması giyen Brezilyalı orta saha oyuncusu Jailson'un menajeri transfer görüşmeler için sarı-lacivertli yönetim ile bir araya geldi. Jailson'un menajeri, Fenerbahçe yönetimine Brezilyalı oyuncu İspanya La Liga Santander ekiplerinden Atletico Madrid ve Savilla'nın talip olduğunu ve tekliflerini sunduğunu belirtti. 

Sarı-Lacivertli ekip gelen teklif karşısında Jailson için 8 milyon Euro bonservis bedeli istedi. 

Bilindiği üzere Fenerbahçe kulübü, Jailson'u Brezilya Ligi takımlarından Gremio'dan 4 milyon Euro'ya transfer etmişti. 

Bu sezon sarı-lacivertli ekip ile 27 maça çıkan Brezilyalı orta saha oyuncusu 2 gol, 1 asist ile oynadı.

Yıldız orta saha oyuncusunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

(Ajansspor)

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...