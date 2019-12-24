Fenerbahçe'de flaş iddia! 3 isimle yollar ayrılacak

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal, takımdan ayrılabilecek isimleri belirledi. Yanal, sportif direktör Comolli’ye verdiği raporda Isla, Mehmet Ekici ve Adil Rami ile yolların ayrılabileceğini belirtti.

24 Aralık 2019, Salı 08:19 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de flaş iddia! 3 isimle yollar ayrılacak

Zaten Yanal’ın talimatı üzerine sezon başında Mehmet Ekici’ye lisans çıkarılmamıştı. Adil Rami ise savunmadaki performansıyla sınıfta kaldı. Yanal, ligin ikinci yarısında stoper kadrosu içinde Rami’ye yer vermeyecek.

Yanal, sağ bek kontejanın da ise sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Isla’yı düşünmüyor. Genç Murat Sağlam da tecrübe kazanması için oynayabileceği bir takıma kiralanacak. Ferdi Kadıoğlu da son dönemde gösterdiği harika performansla takımda kalmayı garantiledi.

Kaynak: Akşam

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