Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi!

Elindeki golcülerden istediği verimi bir türlü alamayan Fenerbahçe, önümüzdeki sezon ilk iş golcü sorununu çözmek istiyor. Sarı lacivertliler bu bağlamda Chelsea'nin yıldız forveti Olivier Giroud'yu gözüne kestirdi.

22 Mart 2019, Cuma 13:34
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Fenerbahçe'de flaş Giroud gelişmesi!

Fenerbahçe'nin son 10 yılının en skorer ismi Robin van Persie… Bu istatistiği görünce sinirlenen Başkan Ali Koç, “Koskoca Fenerbahçe’ye bu istatistik yakışıyor mu!” diye tepki gösterdi ve Comolli’den bu sorunu halletmesini istedi.

Fransız sportif direktör de vatandaşı Olivier Giroud’nun kapısını çaldı.

Alman RTL kanalına konuşan Chelsea’nin tecrübeli golcüsü de, “Eğer düzenli forma giyebileceksem daha düşük profilli bir kulübe geçiş yapmaya hazırım” diyerek F.Bahçe’ye transferine sıcak baktığını belitti.

Kaynak: Güneş

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