Fenerbahçe yönetimi Ersun Yanal'dan boşalan koltuk için hem Türkiye hem de Süper Lig şartlarını bilen bir teknik adam arayışında.

Bilic iddiası

Sarı-lacivertli yönetim, yarıştan uzaklaşmanın da etkisiyle işleri ağırdan alırken, İngiliz basını Fenerbahçe için Slaven Bilic ismini ortaya attı. Daha önce Türkiye'de Beşiktaş'ı çalıştıran 52 yaşındaki hoca, İngiliz ekibi West Bromwich Albion'a geçtiğimiz yaz 2 yıllık imza atmıştı.

'Korkarım para konuşur'

Haberin detayında Bilic'in ayrılmasının beklenmediği aktarılırken, Fenerbahçe'nin yüksek miktarda para vermesi halinde işlerin değişebileceği belirtildi. West Bromwich'in taraftar sayfalarında bu konu konuşulurken, bazı İngiliz taraftarlar 'Korkarım para konuşur', 'Hayır!', 'Bu adamın yeniden heyecanlanmasını sağlardım. Son 20 yıldır sahip olduğumuz en iyi yönetici!' yorumlarını yaptı. (Sabah)