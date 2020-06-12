Fenerbahçe'de gelecek sezon teknik direktörünün kim olacağı merak edilen konuların başında geliyor. Süper Lig'de kalan haftalarda Tahir Karapınar ve teknik heyet takımın başında olacak ancak yeni teknik direktör konusunda da temaslar sürüyor.

Önümüzdeki sezonun başlamasıyla Tahir Karapınar altyapı koordinatörlüğü görevine başlayacak ve takımı çalıştıracak isimler konusunda çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Alanyaspor'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Erol Bulut ile yine bir dönem Fenerbahçe forması giyen Ukraynalı teknik adam Rebrov öne çıkan adaylar olarak göze çarpmıştı.

Öyle ki Fenerbahçe yönetiminin Rebrov'la söz kestiği ve önümüzdeki sezonun başlamasıyla birlikte takımın başına geçeceği öne sürülmüştü.

REBROV KARARINI VERDİ

Dinamo Kiev, Devler Ligi bileti alamazsa teknik patron Mykhaylychenko yerine Rebrov takımın başına geçecek. Aksi halde ise 46 yaşındaki çalıştırıcının rotası Türkiye olacak.

Ligin sonuna kadar teknik direktörlük koltuğuna Tahir Karapınar'ı getiren F.Bahçe'de 8 haftanın bitiminde yeni hoca açıklanacak. Adaylar arasında F.Bahçe'nin eski oyuncusu, Ferencvaros'u çalıştıran Sergiy Rebrov öne çıkmış durumda.

46 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı bir yandan F.Bahçe'ye yeşil ışık yakarken eski kulübü Dinamo Kiev'den de haber bekliyor.

D.Kiev'in bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne gidememesi halinde Oleksiy Mykhaylychenko'nun yerine Ukrayna ekibinin başına Rebrov'un geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Rebrov F.Bahçe'ye "D.Kiev olmazsa gelebilirim" sözünü verirken sarı-lacivertliler de buna göre yol haritasını çizecek.