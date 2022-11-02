Geçtiğimiz sezon İsmail Kartal ile birlikte yıldız oyuncu, Fenerbahçe 'nin en çok dikkat çeken futbolcularından biri olmuştu. Sarı-Lacivertli Yönetim, deneyimli yıldız konusunda harekete geçme kararı aldı. İşte detaylar...

Rota milli yıldız

Ocak ayında kadrosunu güçlendirmek için harekete geçen Sarı-lacivertli takım, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan'ı gündemine almıştı. Todo Fichajes sitesinde yer alan habere göre; Fenerbahçe'nin, Kaan Ayhan'ın satın alma opsiyonlu kiralık transferi için Sassuolo ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Haberde, sezon sonunda milli futbolcunun satın alma opsiyonunun ise 5 ila 6 milyon Euro arasında olduğu ifade edildi.

Skandaldan dönüldü

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi B Grubu’nda Dinamo Kiev ile yarın akşam grupta oynayacağı son maçı Hırvatistan Futbol Federasyonu’ndan Duje Strukan yönetecek.









Ancak gündemi meşgul eden esas konu 4. hakem atamasında yaşandı. İlk olarak 4. hakem görevine son yıllarda sürekli skandallara karışan Ivan Bebek atandı. Grupta liderin belirleneceği haftada böyle bir atama olması tepki topladı. Fakat kısa süre içerisinde Hırvat hakem Ivan Bebek, UEFA’dan affını isteyerek çekildi ve yerini vatandaşı Marin Vidulin’e bıraktı.

Kiev hazırlıkları başladı

Fenerbahçe, Dinamo Kiev ile oynayacağı maçın hazırlıklarına dün yaptığı antrenman ile başladı. Antrenman, salonda gerçekleştirilen kuvvet ve dayanıklılık çalışmasıyla start aldı.Koşu, ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yapan sarı-lacivertliler, idmanı taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktaladı. Mert Hakan bireysel çalışmalarla günü tamamlarken, Rossi, Henrique ve Peres’in tedavilerine devam edildi.

İrfan Can mutluluğu

İrfan Can Kahveci, Jorge Jesus yönetiminde herkesin beklediği performansa ulaştı. 2020-21 sezonu devre arasında yüksek bonservisle takıma katılan ancak beklentileri tam olarak karşılamayan milli futbolcu ilk kez bu seviyede katkı sağlıyor. Yeni transfer gibi performans veren 27 yaşındaki orta sahanın başarısında Jorge Jesus’un etkisi öne çıkıyor. Fenerbahçe’de bu zamana kadar 4 farklı hocayla istediğini yapamayan İrfan Can, bu sezon şimdiden 6 gol attı. Milli futbolcunun saha içi liderliği, neşeli tavırları ve oyundan çıkarken artık küsmeyişi gözlerden kaçmıyor. Tecrübeli yıldız bir gol daha atarsa şimdiden kariyer rekorunu kıracak.

Öncelik stoper

12 Ocak 2023’te başlayacak ara transfer döneminde ilk hamlenin bir stoper olması planlanıyor. Kadroda yabancı kontenjanı dolu olduğu içinse bu hamlenin yerli olması daha ön planda duruyor. Yerlinin haricinde 21 yaş altı yabancı transferi kuralı da devreye sokulup genç bir stoper de bakılabilir.

Esas olarak da kadroyu rahatlatacak ve rotasyonda kullanılabilecek bir stoper aranıyor. Takviye konusunda son karar Jorge Jesus’a bırakılacak.Öte yandan kadroda Attila Szalai ve Luan Peres gibi iki sol ayaklı stoper olduğu için de sağ ayağını kullanan bir savunma oyuncusunun tercih edilmesi bekleniyor.









Sözleşmesi bitiyor

Fenerbahçe'nin orta sahadaki önemli kozlarından biri olan Zajc ile 2+1 yıllık yeni sözleşme yapması bekleniyor. Yıldız futbolcunun da Sarı-Lacivertliler'de mutlu olduğu ve takımda kalmak istediği belirtildi. Zajc'ın yeni maaşı ise 1.2 milyon Euro olacak.

İsmail Kartal'la performansı yükseldi

2019 yılında İtalyan ekibi Empoli'den 3.5 milyon Euro'ya transfer edilen yıldız futbolcu, performansıyla Fenerbahçeli taraftarların sevgilisi olmayı başardı. Geçen sezon İsmail Kartal'ın göreve gelişiyle birlikte performansı artan Zajc, sezonu 9 gol ve 2 asistle tamamlamıştı. Bu sezon ise 9 karşılaşmada görev alan Sloven orta saha 2 gol ve 1 asistlik katkı verdi.

Jesus'la forma şansı bulamadı

Bu sezon kas problemi yaşayan ve AEK Larnaca ve Ankaragücü maçlarını kaçıran Zajc, Avrupa Ligi elemelerinde 115, Avrupa Ligi'nde ise 29 dakika görev aldı. Avrupa'da hiçbir maçta 90 dakika sahada kalmadı. Süper Lig 'de ise 5 maçta oynadı. Bu maçlardan sadece 6-0 kazanılan Kasımpaşa maçında 90 dakika oynadı. Süper Lig'de 325 dakika görev aldı. (Takvim)







