Fenerbahçe 'de Ferdi Kadıoğlu'nun pozisyonu tekrar değişeceğe benziyor. Orta saha iken Vitor Pereira tarafından sol beke evrilen milli yıldız, Jorge Jesus tarafından orijinal pozisyonunda kullanılmayı düşünülüyor. Sol beke İtalyan yıldız Guiseppe Pezzella'yı transfer etmeye hazırlanan Fenerbahçe, bu transferden sonra Ferdi Kadıoğlu kararını verecek.

FENERBAHÇE'DE FERDİ KADIOĞLU'NU YENİ GÖREV BEKLİYOR

Akşam'ın, Sky Sports'tan aktardığı habere göre; Fenerbahçe 24 yaşındaki İtalyan sol bek Giuseppe Pezzella'nın transferi için kulübü Parma ile anlaşmaya vardı.

Sol bekte Ferdi Kadıoğlu'nun kullanan sarı-lacivertlilerde bu transferin ardından milli yıldızın orta saha ya da kanatlarda değerlendirilmesi bekleniyor.

Jorge Jesus'un performansından memnun olduğu 22 yaşındaki futbolcuyu daha çok hücumda kullanmak isteediği belirtildi.

GIUSEPPE PEZZELLA SOL BEKİN YENİ İSMİ OLACAK

Aksam.com.tr'nin aktardığı haberin devamında; Fenerbahçe'nin Giuseppe Pezzella ile 4 yıllık sözleşme imzaladığı ifade edildi. Ayrıca Sarı Kanarya'nın bu transfer için Parma'ya 4 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öne sürüldü.

İTALYAN SOL BEKİN GEÇEN SEZONKİ İSTATİSTİKLERİ

Geçtiğimiz sezonu Merih Demiral'ın takımı Atalanta'da kiralık olarak geçiren 24 yaşındaki sol bek, Bergamo temsilciyle 12'si ilk 11 olmak üzere 29 maça çıktı. 2 asist yapma katkısı gösteren Giuseppe Pezzella, diriblingçi yapısı ile dikkatleri üzerine çekmekte.





İlgili Haberler Fenerbahçe rotasını değiştirdi! William Carvalho transferini askıya aldı



