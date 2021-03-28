Fenerbahçe'de Erol Bulut’la yolların ayrılması yönündeki kararın, Kadıköy’de 2-1 kaybedilen Gençlerbirliği mücadelesi sonrasında alındığı öğrenildi. Beşiktaş maçı öncesi Sarı- Lacivertliler, Pro Lisansı olan birini bulamayınca derbiye de Bulut’la çıkmayı ve Milli arada kararları resmileştirmeyi seçti.

1-1 biten maç sonrası takıma verilen iznin bittiği gün olan geçtiğimiz Çarşamba da açıklama yapıldı. Şimdi herkes, teknik direktör unvanını alacak Pro Lisans sahibi kişinin kim olacağını merak ediyor.

Kadıköy'de kabus, deplasmanda rekor

Fenerbahçe ile yolları ayrılan teknik direktör Erol Bulut’un Sarı Lacivertli takımdaki kariyeri toplam 232 gün sürdü. Kadıköy’de tarihinin en kötü performansına imza koyan Sarı Lacivertliler, liderlikte ise 3 hafta kalabildi. Fenerbahçe’nin, Erol Bulut yönetiminde en büyük kazanımları ise deplasmanlarda oldu. İç sahada oldukça kötü bir görüntü sergileyen Fenerbahçe, Erol Bulut ile deplasmanda ise tarihi bir sezon geçirdi.

Deplasmanda gösterdiği performansla dikkati çeken Fenerbahçe, rakiplerine 15 maçta sadece 1 kez boyun eğdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu karşılaşmalarda 11 galibiyet ve 3 beraberlikle 36 puan elde etmeyi başardı.

Erol Bulut ve ekibi 2.40 puan ortalamasıyla, deplasmanda Brezilyalı çalıştırıcı Carlos Alberto Parreira’nın 2.41’lik puan ortalamasından sonra Fenerbahçe tarihindeki en başarılı sonuca imza attı.



