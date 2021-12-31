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Fenerbahçe'de flaş Daum gelişmesi

Son dakika Fenerbahçe haberi...Fenerbahçe'nin eski futbolcu Serhat Akın, Sarı-Lacivertliler'in yeni teknik direktörünün Cristoph Daum olacağını iddia etti.

31 Aralık 2021, Cuma 15:31 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de flaş Daum gelişmesi

Fenerbahçe 'de Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları sürüyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın'ın Cristoph Daum paylaşımı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Portekizli Pereira'nın ayrılığını önceden bilen Serhat Akın, "Hadi Pereira gitti, hayırlı olsun" paylaşımında bulunmuştu. Serhat Akın şimdi de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cristoph daum hakkında paylaşımda bulundu. Serhat, "Daum hayırlı olsun mu?" tweeti atarak Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında heyecana yol açtı.


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