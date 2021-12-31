Fenerbahçe 'de Vitor Pereira ile yolların ayrılması sonrası teknik direktör arayışları sürüyor. Bu süreçte Fenerbahçe'nin eski oyuncularından Serhat Akın'ın Cristoph Daum paylaşımı taraftarlar arasında heyecan yarattı.

Portekizli Pereira'nın ayrılığını önceden bilen Serhat Akın, "Hadi Pereira gitti, hayırlı olsun" paylaşımında bulunmuştu. Serhat Akın şimdi de Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Cristoph daum hakkında paylaşımda bulundu. Serhat, "Daum hayırlı olsun mu?" tweeti atarak Sarı-Lacivertli taraftarlar arasında heyecana yol açtı.











