Kiralık sözleşmeleri sona eren Slimani ve Benzia, mukaveleleri biten Valbuena ile Neustadter’in ardından Andre Ayew de sarı-lacivertlilerle yollarını ayırdı. Bu arada Roberto Soldado’nun sosyal medya hesabından kolilenmiş eşyalarını paylaşması da İspanyol golcünün veda hazırlığı olarak yorumlandı. Sarı-lacivertlilerde Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Kameni, Frey, Reyes, Alper, Barış ve Ferdi’nin de yeni sezonda olması beklenmiyor.

KURTARICI TIGRES

Fenerbahçe’nin sezon başında transfer ettiği ancak kötü performansı sebebiyle Leganes’e kiraladığı Reyes’e ülkesi Meksika’dan talip çıktı. Tigres, Reyes için kapıyı çalarken sarı-lacivertliler bedavaya aldıkları oyuncudan bonservis geliri elde etmenin hesaplarına başladı. (Türkiye Gazetesi)