Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde Medipol Başakşehir'i ağırlayacağı Ülker Stadı'ndaki maç 20.45'te başlayacak.

Fenerbahçe'de, Başakşehir karşılaşması öncesi Filip Novak'tan üzücü haber geldi. Hafif sakatlığı bulunan tecrübeli sol bek, bu akşamki karşılaşamada forma giyemeyecek. 30 yaşındaki Çekyalı oyuncu, bu sezon 9 maçta forma giydi ve toplamda 573 dakika sahada kaldı.

Ajansspor







