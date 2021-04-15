Yaz transfer döneminde 18, Ocak ayı transfer döneminde 4 transfer yapan Fenerbahçe şampiyonluk yolunda en büyük rakibi Beşiktaş ile arasındaki kapatmanın yolunu arıyor. Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında Fenerbahçe sahasında Gaziantep FK'yı konuk etti. İkinci yarıda bulduğu gollerle rakibini deviren sarı lacivertliler puanını 66'ya çıkardı ve lider Beşiktaş'ın ardından 2. sırada.

Teknik direktör Erol Bulut'un ayrılmasından sonra A Takım Teknik sorumlusu görevine getirilen Emre Belözoğlu kafasındaki oyun planını bu maçta sahaya yansıtmaya başladı. Büyük bir üstünlük sağlayan sarı lacivertliler %63 - %37 topla oynama ile maçı sonlandırdı.

Süper Lig'in sonu yaklaşırken Fenerbahçe'de transfer listeleri hazırlanırken ayrılacak isimlerde belli oldu. Bu sezon büyük umutlarla transfer olan ancak istenilen performansı gösteremeyen yıldızlar ya kiralanacak ya da transfer olacak.









Ömer Faruk resmen gitti

Fenerbahçe'de sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'ın geleceği merak konusuydu. Sarı lacivetlilerin bugün yaptığı açıklamada "Futbolcumuz Ömer Faruk Beyaz, Almanya'nın VfB Stuttgart kulübüyle anlaşmaya varmıştır. Sezon sonu kulübümüzle sözleşmesi sona erecek olan Ömer Faruk Beyaz'a bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz" denildi.

Golcüler bekleneni veremedi

Yeni sezonda golcü transferi yapacak olan Fenerbahçe'de Cisse, Karagümrük'e kiralık gönderilen Kemal Ademi ile kesinlikle yollar ayrılacak. Samatta'nın geleceği ise sezon sonunda belli olacak.









Perotti'yi sakatlık yaktı

Fenerbahçe'de yaz transfer döneminin en bomba transferlerinden biri olan Arjantinli yıldız Diego Perotti sezon çok bir başlangıç yapmıştı. Yıldız oyuncu sezonun ilk yarısında Beşiktaş derbisinde sakatlanıp oyunu yarıda bırakmıştı. Perotti'nin sakatlığının 3-8 ay arası olduğu açıklanmıştı. Tedavi sürecinin ardından Samandıra'da bireysel antrenmanları sürdüren oyuncunun sahalara dönüş zamanı henüz net değil. 32 yaşındaki kanat oyuncusuyla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Arjantin basını Perotti'nin yeni takımını duyurdu.

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir forma giyemeyen Diego Perotti'nin sezon sonunda Fenerbahçe ile yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. Arjantin basınına göre yıldız futbolcunun yeni durağı Boca Juniors olabilir. Diego Perotti 2014 yılında kısa bir dönem Boca formasıyla görev yapmıştı.

Novak da ayrılabilir

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'da gösterdiği performans ile Filip Novak bedelsiz olarak Fenerbahçe'ye imza atmıştı. Novak sezon başında yaşadığı sakatlık ve koronavirüs nedeniyle düşüş yaşamış, formayı Caner Erkin'e kaptırmıştı. Bu sezon istenilen performansı göstermeyen Filip Novak için Çek basınında bomba bir iddia gündeme geldi. Yıldız futbolcuyu, ülkesinin en önemli takımlarından biri olan Slavia Prag istiyor.

Kariyerine Zlin'de başlayan Novak, Jablonec ve Midtjylland'ın ardından Trabzonspor'a transfer olmuştu. Sezon başında Fenerbahçe'ye gelen Çek oyuncu, çıktığı 15 karşılaşmada 1 gol kaydetti. Sol bek mevkisinde forma giyen 30 yaşındaki deneyimli yıldızın sarı-lacivertlilerle olan sözleşmesi 2023'te sona erecek.

Milliyet







