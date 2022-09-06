Fenerbahçe ’nin kadroda düşünmediği oyunculara bir türlü teklif gelmedi. Bu nedenle Max Meyer ve Steven Caulker’ın sözleşmeleri feshedildi. Sarı-Lacivertliler, Filip Novak’ı da göndermek istiyor. Ancak Çek defans oyuncusu için de kulübün kapısını çalan olmadı.

Yönetimin, Novak ile fesih görüşmelerine başladığı, tecrübeli futbolcunun geçmişten kalan alacaklarının yanı sıra bu sezonki maaşını da talep etmesi nedeniyle anlaşma sağlanamadığı kaydedildi. Taraflar bir kez daha bir araya gelecek.

Novak, geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 27 maça çıkıp 3 gol 3 asistlik performansla oynamıştı. Çek futbolcu bu sezon 4 karşılaşmada görev alırken henüz Süper Lig 'de forma şansı bulamadı.