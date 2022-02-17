UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk eden Fenerbahçe , sahadan 3-2 yenik ayrıldı. Mücadelenin ardından Ferdi Kadıoğlu açıklamalarda bulundu.

Maç içerisinde taraftarların desteğini toplayan genç futbolcu, açıklamalarında Sarı-Lacivertli kulüple devam eden sözleşme uzatma görüşmelerine de değindi.

Ferdi Kadıoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

Hala hayattayız. Futbolda her şey mümkün. Kolay goller yedik. Bu durumu haftaya değiştirebileceğimizi düşünüyorum. Taraftarlarımızın bugün bana gösterdiği destekten dolayı onlara minnettarım. Kontratımla ilgili konuları menajerim takip ediyor. Ben Fenerbahçe'ye odaklıyım.

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