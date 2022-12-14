Fenerbahçe 'nin yükselen değerlerinden Ferdi Kadıoğlu'nun performansı doğrultusunda talipleri de artıyor. Milli oyuncuya uzun süredir özellikle İtalya'dan büyük bir ilgi var.

Napoli'nin gözü Fenerbahçe'de

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli, özellikle Kim Min-jae transferinin yarattığı olumlu algıyla Fenerbahçe'nin öne çıkan isimleri adına çalışmalar yürütüyor. Sezon başından bu yana İtalyan ekibinin Ferdi Kadıoğlu, Miguel Crespo, Arda Güler ile ilgilendiği belirtilmişti. Napoli, son günlerde de Bright Osayi-Samuel için devreye girdi.

Di Lorenzo'ya alternatif aranıyor

Giuntoli, yıldız sağ bekleri Giovanni Di Lorenzo için bir alternatif arayışında... 29 yaşındaki Di Lorenzo'ya bir alternatif yaratmak isteyen Napoli, bu noktada Ferdi Kadıoğlu ile ilgileniyor olsa da yeni bir hedef olarak Bright Osayi-Samuel'i de listesine ekledi.

Milano ekiplerinden ilgi

Ferdi Kadıoğlu ile Napoli dışında Milan'ın da ilgilendiği belirtilmekte. Fakat Milano'da milli oyuncuyu isteyen tek takım Milan değil. İtalyan basınında yer alan söylentiler Inter'in de Ferdi Kadıoğlu ile ilgilendiği yönünde...

Babası açıklamıştı

Transferde adı birçok takımla anılan Ferdi Kadıoğlu'nun durumuna ilişkin babası Feyzullah Kadıoğlu, açıklamalarda bulunmuştu. Konuya ilişkin Feyzullah Kadıoğlu, "Milan ve Napoli, Ferdi için bizimle iletişime geçti ama önceliğimiz Fenerbahçe" ifadelerini kullanmıştı.

Yeni talip Almanya'dan

Milli oyuncunun ismi sıklıkla İtalyan takımlarıyla anılsa da Almanya'dan da kendisinin transferi adına devreye girilmiş durumda. Möncengladbach'ın Ferid Kadıoğlu'nu kadrosuna katmak istediği aktarılıyor.

En büyük avantaj sol kanatta da oynayabilmesi

Ferdi Kadıoğlu, Fenerbahçe'de kazandığı rolle fark yaratmayı başarmış durumda. Milli oyuncu sağ bekin yanı sıra sol bekte de oldukça başarılı bir performans sergiliyor. Mönchengladbach'ın da transfer adına bu durumu çok önemsediği aktarılıyor.

Bensebaini'nin yerine aday

Mönchengladbach'ta oldukça başarılı bir performans sergileyen Ramy Bensebaini'nin sezon sonunda sözleşmesi bitiyor ve kendisinin takımda kalması beklenmiyor. Alman ekibinde Luca Netz dışında bu bölgede bir opsiyon kalmamış olacak. Bensabaini'nin yerine ise Ferdi Kadıoğlu hamlesi yapılabileceği ifade ediliyor.

Durumu takip ediliyor

Rudy Galetti, Mönchengladbach'ın Ferdi Kadıoğlu'nun durumunu yakından izlediğini belirtti. 2026'da sözleşmesi bitecek oyuncu için Fenerbahçe'nin 15 milyon Euro düzeyinde bonservis bedeli istediği aktarıldı.