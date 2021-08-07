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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme

Fenerbahçe'nin genç futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nda sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 21 yaşındaki oyuncu için karar verildi.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 09:51 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu'na yeni sözleşme

Genç oyuncu 2018’de Nijmegen’den transfer edilmişti. Ferdi, zaman zaman başarılı performanslar sergilese de geldiğinden beri istikrar yakalayamadı. Vitor Pereira, bu sezon öğrencisini hiç alışık olmadığı bir pozisyonda, sol kanat beki olarak kullanmaya başladı.

Portekizli teknik adamın joker gözüyle baktığı 21 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Yönetim, Hollanda’dan Ajax ve Alkmaar’ın yakından takip ettiği genç futbolcuya yeni kontrat imzalatmak için kısa sürede görüşmelere başlayacak.


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