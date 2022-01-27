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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'de son dakika!

Fenerbahçe, sözleşmeleri sezon sonunda sona erecek olan genç futbolcuları Berke Özer ve Ferdi Kadıoğlu'nun kontratlarını kısa süre içerisinde yenileyecek.

27 Ocak 2022, Perşembe 10:45 Son Güncelleme:
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Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer'de son dakika!

Sarı-Lacivertliler’de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer’in sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İki oyuncu da şu anda yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde başka bir kulübe imza atabilir. Ancak yönetim, kontratlarını uzatmak için yaptığı görüşmelerde hem Ferdi hem de Berke ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında kalan ufak pürüzlerin de kısa sürede giderileceği öğrenildi. Fenerbahçe ’nin yakında her iki yıldızla da 4 senelik yeni sözleşme imzalandığını açıklaması bekleniyor.

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