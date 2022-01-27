Sarı-Lacivertliler’de Ferdi Kadıoğlu ve Berke Özer’in sözleşmeleri sezon sonunda bitecek. İki oyuncu da şu anda yeni sezondan itibaren geçerli olacak şekilde başka bir kulübe imza atabilir. Ancak yönetim, kontratlarını uzatmak için yaptığı görüşmelerde hem Ferdi hem de Berke ile anlaşmaya vardı. Taraflar arasında kalan ufak pürüzlerin de kısa sürede giderileceği öğrenildi. Fenerbahçe ’nin yakında her iki yıldızla da 4 senelik yeni sözleşme imzalandığını açıklaması bekleniyor.