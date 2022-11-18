Fenerbahçe 'de bu sezon tam 15 farklı isim sakatlık yaşadı. Üstelik bazı oyuncular birden fazla dönemde takımı yalnız bırakmak zorunda kaldı. Dünya Kupası nedeniyle lig arasına girilirken Luan Peres, Gustavo Henrique, King, İrfan Can Eğribayat ve Mert Hakan Yandaş uzun süre forma giyememişti. Son Giresunspor maçında Emre Mor ayak bileğinden sakatlandı. Bir kötü haber de Milli Takım'da bulunan Ferdi Kadıoğlu'ndan geldi. Yıldız futbolcu, İskoçya ile oynanan hazırlık maçının 34. dakikasında sakatlanarak kenara gelmişti.

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Fenerbahçe sağlık ekibi, oyuncunun durumuyla ilgili Milli Takım doktorlarından bilgi aldı. Tedavi için yol haritası oluşturuldu. Üst arka adalesinde kanama tespit edilen Ferdi'nin tedavisi planlanan şekilde ilerlerse 2 hafta içinde çalışmalara başlaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, 23-26 Aralık haftasında yeniden başlayacak olan ligdeki ilk Trabzonspor maçına kadar Ferdi'nin hazır hale geleceğini umuyor.

'Milan ve Napoli temasa geçti'

Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu, Hürriyet'te önemli açıklamalar yaptı. Baba Kadıoğlu, "Milan ve Napoli transfer için bizimle temasa geçti. Ancak Ferdi'nin, Kim gibi her koşulda Avrupa'ya gitmek gibi bir planı yok. Önceliği Fenerbahçe'nin başarısı. Burada şampiyonluk yaşar, kulüp de iyi bir teklif sonrası 'Git' derse ancak o zaman ayrılmayı düşünür" ifadelerini kullandı. 23 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz mart ayında Sarı-Lacivertliler ile olan sözleşmesini 2026 yılına kadar uzatmıştı.