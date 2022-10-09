Süper Lig 'in 9. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Fenerbahçe 'de 90 dakika öncesi Ferdi Kadıoğlu şoku yaşandı. Milli oyuncu, mide enfeksiyonu geçirmesi sebebiyle Karagümrük maçının kadrosunda yer almadı.

23 yaşındaki yıldızın yanı sıra uzun süredir sakatlığı bulunan Nazım Sangare, tedavilerine devam edilen Luan Peres, Joshua King, Mert Hakan Yandaş ve Willian Arao zorlu mücadelede forma giyemediler.

Doğum günü kutlandı

Dün 23. yaşına giren Ferdi Kadıoğlu için doğum günü kutlaması yapıldı. Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleşen kutlamada, Ferdi Kadıoğlu kendisi için hazırlanan pastanın mumlarını alkışlar arasında üfledi.

Başarılı oyuncu, kutlamanın ardından teknik heyet ve takım arkadaşlarının tebriklerini kabul etti.







