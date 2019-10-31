Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan, son olarak U19 takımındaki kırmızı kart cezası nedeniyle dün akşam kupa maçında Tarsus İdman Yurdu kadrosunda yer almayan Ferdi Kadıoğlu'nun bonservisinin tamamının ödenmediği iddia edildi. 19 yaşındaki futbolcu, Cocu döneminde NEC Nijmegen kulübünden transfer edilmişti.

Hollanda ekibinden 1.4 milyon euroya transfer edilen oyuncu ile ilgili Voetbal International, bu miktarın yaklaşık yarısının henüz ödenmediğini duyurdu. Ödemede gecikme yaşandığı, sarı lacivertlilerin 750 bin euro'luk miktarı henüz yatırmadığı belirtildi. Bu konuda futbolcudan da görüş alan Hollandalı yayın organı, Ferdi'nin konuyla ilgili şu sözlerine yer verdi:

"Anlaşma tam olarak nasıl bilemiyorum, konunun tarafı değilim. Bu, iki kulübün arasındaki bir konu. Umarım kısa süre içerisinde çözüme kavuşur. Hem Fenerbahçe hem de NEC Nijmegen için en iyisini diliyorum". (Skorer)