2018 yılında Sarı-Lacivertli ekibe katılan Ferdi Kadıoğlu, takıma geldiği günden beri inişli-çıkışlı performansı ile dikkat çekti. 21 yaşındaki sol kanat oyuncusu, bu sezon ise takımına önemli bir katkı sağladı. Genç futbolcu, 3. haftada oynanan Altay mücadelesinde takımının 2-0 kazandığı maçta 1 gol ve 1 asist yaparak, galibiyetin önemli mimarlarından biri olmuştu.

Ferdi, dün oynanan Giresunspor mücadelesinde de başroldeydi. Yıldız oyuncu, henüz 2. dakikada rakip fileleri havalandırdı. Sarı-Lacivertliler, Karadeniz ekibini 2-1 devirirken, Ferdi de 3 puanı getiren isimlerden biri oldu. Yıldız oyuncu, bu sezon 6 puana doğrudan katkı sağlamış oldu.