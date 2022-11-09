F.Bahçe’de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu her geçen gün performansının üzerine koymaya devam ediyor. 4 yılda muhteşem bir gelişim gösteren başarılı futbolcu sarı-lacivertli kulübe geldiğinde fiziksel anlamda oldukça zayıftı ve özellikle fiziksel anlamda büyük gelişim gösterdi.





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TAM BİR GÖREV ADAMI

Takımın jokeri olan, birçok farklı mevkide oynayan Ferdi Kadıoğlu, sağ ve sol bek, sağ ve sol kanat mevkilerinde kusursuza yakın performans sergilerken, tam bir görev adamı oldu. Teknik heyetin verdiği her göreve hemen adapte oluyor. Başarılı futbolcu Ferdi Kadıoğlu, teknik direktör Jorge Jesus ile gelişimini sürdürüyor.

JESUS'UN VAZGEÇİLMEZİ

Portekizli teknik direktörün de vazgeçilmezi olan Ferdi Kadıoğlu, tecrübeli teknik direktörün de gözüne girmeyi başardı. Defansif ve hücum istatistiklerinde takımın en iyileri arasında yer alan, 3 bölgede pas isabeti, sahipsiz top kazanma istatistiklerinde de takımın en iyileri arasında yer alan Kadıoğlu, bu sezon ligde geride kalan 12 maçta mide rahatsızlığı nedeniyle sadece 1 maç kaçırdı, diğer maçlarda ise 11’de görev yaptı.





F.BAHÇE'NİN EN KİLİT OYUNCUSU OLDU

Ferdi Kadıoğlu artık kendisini aştı ve Süper Lig ’in üzerinde bir performans sergiliyor. Temposu, fizik gücü, oyun görüşü, tekniği üst seviyede. Sivasspor maçında da üst düzey performans sergileyen milli futbolcu, F.Bahçe’nin en kilit oyuncusu oldu. Sivasspor maçına sağ bekte başladı, karşılaşmanın son dakikalarında ise geçtiği sol bekte rakiplerine top göstermedi, kendi bölgesini geçilmez yaptı. Maçın uzatma dakikalarında da tek başına topu aldı, sürdü ve hücuma çıkarak fizik gücünün üst düzeyde olduğunu ortaya koydu.

HEM HÜCUMDA HEM SAVUNMADA

Kariyerine hücumcu kanat ve ofansif orta saha olarak başlayan Ferdi Kadıoğlu, son 2 senede sağ bek, sol bek rolüne evrildi. Ligde bu sezon 3. bölgeye gönderdiği pas istatistiğinde de ilk sıralarda yer alan 23 yaşındaki oyuncu, hem hücum hem de savunmada aynı verimlilikle oynuyor. Jorge Jesus’un 3’lü savunma düzeninde bir joker görevi üstlenen Ferdi Kadıoğlu, sağ kanat ve sol kanatta oynarken, yeri geldiğinde orta saha merkeze de kayabiliyor. 4’lü savunmada da sağ bek ve sol bek oynuyor, adeta bir joker görevi üstleniyor.

SİVASSPOR MAÇINA DAMGA VURDU

Ferdi Kadıoğlu hem defansif hem de hücum anlamında Sivasspor maçında oldukça etkili bir performans ortaya koydu.

İşte Kadıoğlu'nun Sivasspor maçı performansı:

2 Uzaklaştırma

8/9 İkili mücadele

33/38 İsabetli pas

3/4 Başarılı top sürme

1 Kilit pas

2 Top çalma

1 Kilit pas

Uzun top: 2/4

Top sürme: 3/4





INTER, NAPOLİ, AJAX, SEVİLLA PEŞİNDE

F.Bahçe’deki başarılı performansıyla dikkat çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa’nın önemli kulüplerinin takibine girdi. Serie A ekibi Inter, Napoli, La Liga ekibi Sevilla, İtalya’dan Inter, Hollanda ekibi Ajax; Ferdi Kadıoğlu’nu kadrosuna katmak istiyor. Sarı-lacivertli yönetim sezon başında sözleşmesini uzattığı Ferdi Kadıoğlu’nu bırakmak istemiyor.

BAŞKAN ALİ KOÇ: ÖNCE ŞAMPİYONLUK SONRA TRANSFER

Kanarya'da yönetim Ferdi Kadıoğlu’nun bonservisini de 25 milyon Euro olarak belirledi. Pazarlıkta kapı 25 milyon Euro’dan açılacak. 23 yaşındaki oyuncunun da hedefleri arasında Avrupa’nın önemli kulüplerinde forma giymek var, ancak önceliği Fenerbahçe formasıyla şampiyonluğa ulaşmak.

Ajansspor'un haberine göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç futbolcu ile yaptığı toplantıda “Önce şampiyon olalım sonra sana her türlü desteği veririz” diye söz verdi.

'BU TAKIMIN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUM'

Başarılı oyuncu Ferdi Kadıoğlu da Fenerbahçe’nin bir futbolcusu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, uzun yıllar sarı-lacivertli takımda forma giymek ve başarılar elde etmek istediğini söyledi ve “Bu takımın parçası olmaktan gurur duyuyorum. Sonuna kadar" ifadelerini kullandı. (Ajansspor)