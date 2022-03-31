Ferdi Kadıoğlu, 24 Şubat’ta Slavia Prag ile deplasmanda oynanan maçın 28. dakikada sakatlanmıştı. Bu nedenle ilk kez Ay-Yıldızlı formayı giyme şansını kaçıran 22 yaşındaki yıldız, bir aydan fazla süre sonra önceki gün takımla çalışmalara başlamıştı. Ferdi’nin idmanları sorunsuz bir şekilde tamamlaması, teknik ekibin yüzünü güldürdü. İsmail Kartal, başarılı öğrencisini Kayseri deplasmanında sonradan oyuna sokmayı, performansına bağlı olarak Galatasaray derbisinde ilk 11’de sahaya sürmeyi planlıyor.