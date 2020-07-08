Göztepe maçının kaleci Altay'la birlikte kahramanı olan Ferdi Kadıoğlu, Gençlerbirliği karşılaşmasına da ilk 11'de çıktı. Bu sezonun büyük bir bölümünde teknik direktör Ersun Yanal tarafından kenarda tutulan Ferdi, artık Sarı-Lacivertliler'in en önemli oyuncularından biri olacağını bir kez daha gösterdi. 90 dakika sahada kalan Hollandalı futbolcu, takımının hücumdaki en istekli isimlerinin başında geldi. Özellikle top ayağına geldiğinde rakip kalede oldukça tehlikeli olan 20 yaşındaki futbolcunun ilk yarıdaki bir şutu da az farkla dışarı çıktı. Takım arkadaşlarının temposuna ayak uyduramadığı Ferdi, Tolgay'ın, kaptan Emre'ye gol pası sırasında topun üzerinden atlayarak, klasını gösterdi.