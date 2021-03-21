Fenerbahçe'de gelecek adına en çok beklenti sahibi olunan oyunculardan Ferdi Kadıoğlu'nun performansı her geçen gün düşüyor. Takımın özellikle hücum hattındaki geniş kadro yapısı nedeniyle kulübede kalan genç oyuncu, genelde maçların son 15-20 dakikalarında sahaya sürülüyor.

Beşiktaş karşısında da 75. dakikada Valencia'nın yerine taze kan olarak sahaya sürülen 22 yaşındaki oyuncu, birçok pozisyonda yavaş kalması ve topsuz oyundaki etkisizliğiyle dikkat çekti. Bir pozisyonda Pelkas'ın çok net pasına ayağını bile uzatamayan genç oyuncunun performansı şaşkınlık yarattı. Ferdi bu sezon 1 gol 4 asistlik performans sergiledi.







