Fenerbahçe ’de Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo ikilisi, bu akşam sarı kart görmeleri halinde ligde salı günü Hatayspor ile Kadıköy’de oynanacak mücadelede cezalı duruma düşerek takımlarını yalnız bırakacak. Jorge Jesus, kart konusunda sadace Ferdi ve Crespo’yu değil, tüm takımı uyararak, “Saha içinde ne olursa olsun sakin kalın. Bu sezon kırmızı kartlardan çok çektik. Dikkatli olmalıyız” dedi.

Ligde 99. randevu

Şampiyonluğun iki favorisi Trabzonspor ile Fenerbahçe, Süper Lig’de bu akşam 99. kez kozlarını paylaşacak. Oynanan 98 maçın 39’unda Sarı-Lacivertliler sahadan galibiyetle ayrılırken, 25 karşılaşmada Fırtına 3 puana ulaşan taraf oldu. 34 mücadelede ise puanlar paylaşıldı. Fenerbahçe’nin 132 golüne karşılık Trabzonspor 100 kez ağları sarstı. Trabzon’da oynanan maçlarda ise ev sahibi ekip 19, Kanarya ise 18 galibiyet aldı. 12 mücadelede kazanan çıkmadı.





Duran toplar kritik rolde

Hem Trabzonspor hem de Fenerbahçe duran topları etkili kullanıyor. Bu açıdan bakıldığında, kornerler ve ceza sahası çevresinde kazanılan serbest vuruşlar, dev maçın kaderini belirleyebilir. Bordo-Mavililer, duran toplardan 4 kez ağları sarsarken, Sarı-Lacivertliler bu şekilde 5 gol buldu. Trabzonspor, duran toplar sonucu sadece 1 kez topu ağlarında görürken, Fenerbahçe 3 gol yedi. Fırtına penaltıdan 5 attı, 2 yedi; Fenerbahçe 7 attı, 3 yedi.

Öne geçmek önemli

Bu sezon ligde oynanan maçlarda Trabzonspor 7 kez öne geçerken bu karşılaşmalarda 4 galibiyet, 3 beraberlik aldı. Fırtına, geriye düştüğü 4 mücadelenin 2’sini kazandı, 2’sinde yenildi. Fenerbahçe, ligde sadece Konyaspor önünde yenik duruma düştü ve sahadan puansız ayrıldı. Jorge Jesus’un öğrencileri, 11 mücadelede skor avantajını ele geçiren taraf oldu. Sarı-Lacivertliler bu maçların 9’unda 3 puana ulaşırken, 1 maçta berabere kaldı ve 1 kez de sahadan mağlubiyetle ayrıldı.