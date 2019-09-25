ZANKA: Alanya maçında yaptığı bireysel hata hanesine eksi yazdırdı. Ancak mevcutlar içerisinde oynama ihtimali en yüksek isim. Teknik heyet özellikle hava üstünlüğü nedeniyle bu maçta kendisine forma vermeyi planlıyor.

JAİLSON: Ankaragücü maçında oyuna sonradan girdi. Topu oyuna sokma özelliğiyle teknik heyetin bir kez daha güvenini kazandı. Takımın baskı yediği anlarda nasıl performans göstereceği soru işareti. Ancak Zanka ile 11 için en güçlü aday.

RAMI: Ankaragücü maçında 11 başlatılma sebebi durumunu görmekti. Hazır olmasa da teknik heyet derbi için seçenek olabilir mi diye Fransızı stoperde denemek istedi. Yaptığı bireysel hata şansını azalttı. 11 başlama ihtimali var ama hayli az.

SERDAR: Sezon başından bu yana hiç resmi maç oynamadı. Yanal ve ekibi, "Zanka ile yan yana nasıl olur?" sorusunun yanıtını bulmak için antrenmanlarda denemeler yapıyor. Ancak o da Rami gibi 11 için şansı az olanlardan.

(Sabah)