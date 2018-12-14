Ali Koç, 3 Haziran’da başkan seçildi. Koç, teknik direktör konusundaki ilk hamlesini Aykut Kocaman’la yollarını ayırarak yaptı.

Kocaman’a 1.5 milyon Euro tazminat verildi. Fenerbahçe, Phillip Cocu için PSV’ye 500 bin Euro ödedi. Dün sözleşmesi karşılıklı anlaşarak feshedilen Hollandalı’ya ne kadar para verileceği açıklanmadı ancak bu rakamın toplamda 2 milyon Euro olması bekleniyor.

Teknik direktör faturası şimdilik 4 milyon Euro. Ersun Yanal’ın maaşı ve Komean ile Van der Weerden’in tazminatlarıyla birlikte fatura daha da kabaracak.