Fenerbahçe’nin Süper Lig’in son 3 haftasında 8 puan kaybederek, şampiyonluk yarışında geriye düşmesinde birçok karar ve hata öne çıktı.

Teknik heyetin yanlışları kadar iki transfer döneminde de sol bek takviyesi yapılamaması gibi birçok transfer kararı kötü sonuçlarda belirleyici oldu. Ayrıca Vedat Muriç’e gerçek anlamda bir alternatif bulunamamış olması da Kosovalı golcünün ilerleyen haftalarda düşüş yaşamasına yol açtı.

Sarı-lacivertliler bu sezon önemli transferler gerçekleştirse de sol bek ve stoper pozisyonu için doğru tercihleri yapamadı ya da bu transferleri yapmakta gecikti. Bu bölgeye geciken bazı transferler de Ersun Yanal’ın oyun planını erken kurmasına engel oldu. Teknik heyet bunlara sezon içinde çözüm üretmeye çalışırken sürekli deneme yanılma yöntemini kullanmak zorunda kaldı. Bu da doğal olarak sancıları ve puan kayıplarını beraberinde getirdi.

Bardağı taşırdı

Fenerbahçe’de, Ankaragücü mağlubiyetinin faturası Ersun Yanal’a kesildi. Çıkardığı kadro ve oynattığı sistem nedeniyle taraftardan da ciddi eleştiri alan Yanal’a yönetimden de benzer şekilde eleştiriler geldi.

Deneyimli teknik adama yönelik en önemli eleştiri ise orta saha oyuncusu Jailson ile Tolga’yı kendi yerlerinde oynatmaması oldu. Yanal, Jailson’u çabukluğu nedeniyle stoperde oynattığını ifade etsede Brezilyalı oyuncunun hataları bardağı taşırdı. Jailson’un son olarak Ankaragücü maçında Altay’ın hatalı çıkışında rakibin üzerine gitmek yerine ters yöne koşması goldeki ana sebeplerden biriydi.

Ön libero Tolga Ciğerci de kanat özellikleri olmamasına rağmen bu bölgede oynuyor. Özellikle önde baskı ve orta sahaya destek amacıyla bu bölgede görev verilen futbolcunun bitiriciliği ve kanat özellikleri taşımaması hücumda ciddi sıkıntılara yol açıyor.Teknik heyetin, Zajc’a dayanıklılığı düşük diye kadroda yer vermemesi, ilk yarıda Mehmet Ekici’yi liste dışı tutması ve yerine listeye yazılan Alper Potuk’un takıma katkı vermemesi de Ersun Yanal’ın eleştirildiği diğer konular olarak öne çıktı. Ciddi hatalarına rağmen kaleci Altay’da ısrar eden Yanal’ın, Harun’a ligde hiç şans vermemesi de kayıplarda rol oynadı.

Dip dalgası

Zirve yarışında geride kalan Fenerbahçe’de özellikle ligin son 4 takımına kaptırılan puanla üzüntü ve şaşkınlık yarattı. Sarı-lacivertli ekip, son sıradaki Kayserispor, 16. sıradaki Antalyaspor ve 15. sıradaki Ankaragücü’ne karşı tam 9 puan kaybetti. Kayserispor ve Antalyaspor’a 1-0 yenilen Ersun Yanal’ın takımı, Ankaragücü’ne de 2-1 mağlup olmaktan kurtulamadı. (Skorer)