Süper Lig'in 18'înci haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0'lık skorla deviren Fenerbahçe'de hedef şampiyonluk ipini göğüslemek. Bu nedenle sarı-lacivertliler transfer çalışmalarına da tüm hızıyla devam ediyor.

Fenerbahçe'nin transferdeki tek engeli ise harcama limiti... Başkan Ali Koç, sarı-lacivertli yönetimin borç yapılandırması için iki özel banka ile yaptığı sözleşmeyi TFF'nin kısmen kabul ettiğini ve bu konuyla ilgili Tahkim Kurulu'na başvuracaklarını açıklamıştı.

Tahkim Kurulu'ndan olumlu karar çıkması halinde 40 milyon TL harcama limitine kavuşacak olan Sarı Kanarya, transferde bombaları art arda patlatmayı planlıyor. Fenerbahçe'de öncelik Falette'nin linsansını çıkartmak...

Fenerbahçe'de diğer bir plan ise Tahkim Kurulu'ndan gelecek olumsuz karar çıkması üzerine kuruluyor. Bu seçeneği düşünmek bile istemeyen sarı-lacivertli kurmaylar Falatte konusunda şok bir karar aldı.

MALATYA YOLCUSU!

Ancak sarı-lacivertliler aksi bir durumla karşılaşması durumunda Frankfurt ile anlaşıp, 27 yaşındaki futbolcunun Malatyaspor'a kiralanmasını sağlayacak. Doğu ekibi de uzun süre bu oyuncu için Frankfurt ile temasa geçmişti.

Falette Kayserispor ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu 2. Maçını tribünden takip etmiş, maçı takip eden Fallette'ye müsabaka öncesi sarı-lacivertli taraftarlar ilgi gösterirken, fotoğraf çektirmişti. (Sabah)