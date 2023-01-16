Süper Lig 'in 19. haftasında konuk olduğu Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Fenerbahçe 'de Ezgjan Alioski, 90 dakikanın ardından yayıncı kuruluşa konuştu. Oynadığı her dakika en iyi performansını ortaya koymaya çalışacağını vurgulayan Kuzey Makedonyalı sol bek, şampiyonluk inancının tam olduğunu dile getirdi ve şu ifadeleri kullandı:

'En iyi performansımı ortaya koymaya çalışacağım'

"Önemli bir galibiyet elde ettik. Galibiyetten dolayı mutluyum. Geçen hafta aldığımız sonuçtan sonra biz kalitemizi, gücümüzü göstermekten asla pes etmeyeceğiz. Takım bana ihtiyaç duyduğunda her zaman sahada elimden gelenin en iyisini ortaya koymaya çalışacağım. Oynadığım her dakika en iyi performansımı ortaya koymaya çalışacağım.

'Şampiyon olacağımıza inanıyoruz'

"İlk 11 başlasam da sonradan oyuna girsem de maksimumu her zaman ortaya koymak istiyorum. İster 45 dakika, ister 90 dakika oynayayım her zaman elimden geleni yapmak istiyorum. Bugün aldığımız netice bizler açısından da çok çok önemliydi. Şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bu konuda inancımız tam."







