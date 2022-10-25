Sezon başında kadrosuna 12 ismi katarak ciddi bir revizyona giden Sarı-Lacivertliler'de en sürpriz transferlerden biri de Ezgjan Alioski olmuştu. O dönem sol bekte Filip Novak ile Ferdi Kadıoğlu'nun yer alması nedeniyle bu bölgeye transfer beklenmezken Fenerbahçe bir anda Kuzey Makedonyalı oyuncuyu açıklamıştı.





Form durumu merak ediliyordu

Geçtiğimiz dönemlerde özellikle Galatasaray ve Trabzonspor 'la ismi anılan tecrübeli sol bekin transferi büyük bir şaşkınlıkla karşılanmıştı. Leeds United'dan, Suudi Arabistan ekibi Al-Ahly'e giden 30 yaşındaki oyuncunun form durumu da oldukça merak ediliyordu.

Novak gitti, Ferdi...

Teknik direktör Jorge Jesus'un, Novak'a gelecek planlarında yer vermemesi ve Çek oyuncunun takımdan ayrılması, Ferdi'nin de zaman zaman sağ bek, sol ön gibi farklı mevkiilerde değerlendirilmesi sonrasında Alioski için aslında kadroda yer açıldı. Başarılı oyuncu da form durumu ve fizik-kalitesiyle kısa sürede hemen hemen hazır olduğunu göstermişti.

Flaş iddia!

Fenerbahçe formasıyla 12 maçta 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayan ve camiadan geçer not alan Alioski bir yıllığına kiralanmıştı. Yıldız oyuncunun geleceği merakla beklenirken, Arap Yarımadası'ndan flaş bir iddia geldi. El Sport, Sarı-Lacivertliler'in, deneyimli sol bekin bonservisini almak için şimdiden Suudi temsilcisi Al-Ahly'le görüşmelere başladığını duyurdu.



