Fenerbahçe, Süper Lig’in 18. haftasında 11 Ocak Pazartesi günü Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına öğle saatlerinde Can Bartu Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik Direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen idman saat 11.30’da başladı. Aytemiz Alanyaspor karşısında ilk 11’de sahaya çıkan oyuncular antrenmanı rejenerasyon çalışması ile tamamladı. Diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon çalışmasının ardından pas çalışması yaptı. İdman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı.

Kemal Ademi takımla çalışmalara başlarken; Gökhan Gönül, Jose Sosa, Diego Perotti, Filip Novak ve Tolga Ciğerci’nin tedavilerine devam edildi.

Fenerbahçe, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.

İHA