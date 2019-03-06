Fenerbahçe’de Teknik Direktör Ersun Yanal’ın gelişi ile takımın fiziksel performansında dikkat çeken bir değişim göze çarpıyor.

Deneyimli teknik adam göreve başladıktan sonra sonra saha sonuçları tam olarak toparlanmasa da takımın saha içindeki fiziksel aktivitesi ve topla oynama süreleri gibi detaylarda olumlu gelişmeler var.

Fenerbahçe artık Yanal ile daha çok mesafe kat ediyor, daha hızlı hareket ediyor ve topa rakip bölgede daha çok sahip oluyor.

Artık tek kulvarda mücadele edecek olan sarı-lacivertliler bu sayede tehlikeli bölgeden kısa sürede kurtulacağına inanıyor. Detaylara bakıldığında ise ortaya çıkan sonuçlar şu şekilde;

KOŞU MESAFELERİ: Ersun Yanal’dan önce 108538 metre olan bu mesafe 111295’e çıktı.

YÜKSEK ŞİDDETLİ KOŞU: 6758 metre olan ortalama 6947 metreye yükseldi.

TOPA SAHİP OLMA: %51 ilken fiziksel kapasitesini artmasıyla bu oran %5.4 artarak 55.4 oldu.

TOPLA OYNAMA: Devre arası kampından önce 617 olan topla oynama sayısı 642’e yükseldi.

TOPLAM PAS: Maç içinde 457 pas ortalaması olan takımın an itibariyle ortalaması ise 475...

İSABETLİ PAS: Gücün ve dayanıklılığın artmasıyla isabetli pas oranları da iyileşti. Bu sayı 387’den 416 ortalamaya çıktı.

3.BÖLGEDE TOPLA OYUN: En önemli konuların başında 3. bölgede topa sahip olma geliyor. Rakip ceza sahasına en yakın bölge olan bu alanda 156 olan topla oyun sayısı 171’e yükseldi.

(Milliyet)