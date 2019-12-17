Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın kredisi tükendi. Saha kenarında oldukça formsuz olan tecrübeli teknik adam çıkardığı kadro ve maç içerisinde yaptığı hamlelerle eleştirilerin hedefinde. Teknik heyetin oyun taktiği, maç içerisinde gidişata göre oyuna müdahale, rakip analizi, oyuncu değişiklikleri vasat seviyede olduğu için eleştiriliyor. Organize atak gerçekleştirmede sıkıntı yaşayan Fenerbahçe hızlı pas, etkili orta ve isabetli şut konusunda yaşadığı sıkıntıları çözmüş değil. Oyunun yönünü değiştirmede hızlı olamayan ve hızlı paslaşamayan sarı-lacivertli takım, kanatlardan da etkili hücum geliştiremediği gibi etkili ortalar da yapamıyor. Kredisini tamamen tüketen teknik direktör Ersun Yanal gelecek hafta Beşiktaş derbisinde olası bir mağlubiyet ya da beraberlikte sarı-lacivertli takımdaki son maçı olabilir.

HAYAL KIRIKLIĞI YAŞATTI

Süper Lig’de Sivasspor’a 3-1 yenilerek 15. hafta sonunda lider olan rakibinin 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe’de ikinci Ersun Yanal döneminde tam bir hayal kırıklığı yaşanıyor. 2013-2014 sezonunda şampiyonluğa taşıdığı sarı-lacivertli takımın başına geçen sezonun 16. haftasında tekrar gelen tecrübeli teknik adam, ligde 34 maça çıktı. Bu 34 karşılaşmada Fenerbahçe, sadece 15 galibiyet alarak hem taraftarını üzdü hem de şampiyonluk umutlarını rakiplerinin performansına bıraktı. Fenerbahçe, bu dönemde 12 beraberlik ile 7 yenilgi aldı. Ersun Yanal, ikinci Fenerbahçe döneminde Süper Lig’de 34 haftada sadece 57 puan toplayabildi. Tecrübeli teknik adamla geçen sezon 19, bu sezon ise 15 maça çıkan sarı-lacivertliler, 1.67 puan ortalamasında kaldı.

İLK DÖNEMİNİN ÇOK UZAĞINDA

Fenerbahçe tek kulvarda mücadele etmesine rağmen 15 maçta 20 puan kaybetti. Sarı-lacivertlilerin tek avantajı G.Saray, Beşiktaş ve Trabzonspor’un da bu süreçte puan kaybetmesi ve puan farkını fazla açamamış olması oldu. Ersun Yanal, Fenerbahçe’deki ilk sezonunda yakaladığı başarının çok uzağında kalarak hayal kırıklığı yaşattı. Şampiyon olduğu sezon ligde 23 galibiyet alan ve 74 puan toplayan Yanal’lı Fenerbahçe, 2.17 puan ortalaması yakalamıştı. Ersun Yanal, Fenerbahçe’yle 81 resmi maçta 43 galibiyet alabilirken, galibiyet oranında ise yüzde 47’de kaldı. Bu 81 maçta Fenerbahçe ayrıca, 20 yenilgi ve 18 beraberlikle sahadan ayrıldı. İkinci Ersun Yanal dönemimde ise sarı-lacivertli takım, 41 resmi maça çıkıp 19 galibiyet alarak kötü bir performans ortaya koydu. Fenerbahçe, bu dönemde 12 beraberlik ile 10 yenilgi de aldı.

Kaynak: Yeni Şafak