Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan 3 yıldıza sarı uyarı

Ersun Yanal’ı Sivas maçı kadar Beşiktaş derbisi de düşündürüyor. Takımın omurgasını oluşturan Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç’in ceza sınırında olması, derbi öncesi 57 yaşındaki teknik adamı endişelendiriyor.

11 Aralık 2019, Çarşamba 06:01
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Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan 3 yıldıza sarı uyarı

 Başarılı çalıştırıcı, dünkü antrenmanda da bu oyuncularını bir kez daha uyararak, “Sivas’ta mücadele dozu yüksek bir maç oynayacağız. Bu tarz karşılaşmalarda kart görme olasılığı yüksek. Yine de sizden olabildiğinde dikkatli davranmanızı istiyorum. Sadece Sivas’ta değil, derbide de size çok fazla ihtiyacımız olacak” dedi.

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