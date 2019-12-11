Başarılı çalıştırıcı, dünkü antrenmanda da bu oyuncularını bir kez daha uyararak, “Sivas’ta mücadele dozu yüksek bir maç oynayacağız. Bu tarz karşılaşmalarda kart görme olasılığı yüksek. Yine de sizden olabildiğinde dikkatli davranmanızı istiyorum. Sadece Sivas’ta değil, derbide de size çok fazla ihtiyacımız olacak” dedi.