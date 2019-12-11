Fenerbahçe'de Ersun Yanal'dan 3 yıldıza sarı uyarı
Ersun Yanal’ı Sivas maçı kadar Beşiktaş derbisi de düşündürüyor. Takımın omurgasını oluşturan Serdar Aziz, Emre Belözoğlu ve Vedat Muriç’in ceza sınırında olması, derbi öncesi 57 yaşındaki teknik adamı endişelendiriyor.
Başarılı çalıştırıcı, dünkü antrenmanda da bu oyuncularını bir kez daha uyararak, “Sivas’ta mücadele dozu yüksek bir maç oynayacağız. Bu tarz karşılaşmalarda kart görme olasılığı yüksek. Yine de sizden olabildiğinde dikkatli davranmanızı istiyorum. Sadece Sivas’ta değil, derbide de size çok fazla ihtiyacımız olacak” dedi.