Sarı-Lacivertliler’de geçen hafta Galatasaray karşısında Kadıköy’de yaklaşık 20 yıl sonra yaşanan ilk yenilgi sonrasında teknik direktör Ersun Yanal, bu mücadelede adeta neşteri vurdu. Derbide kırmızı kart gördüğü için maçı tribünden takip eden Yanal, 3 değişikliğin yanı sıra her oyuncusunu hemen hemen asıl mevkiisinde oynattı.

Aslan’a karşı ilk 11’de yer alan ve cezalı duruma düşen İsla ile kırmızı gören Deniz Türüç kadroda yer almadı, Tolgay ve Tolga ise yedek kulübesine çekildi.

Herkes asıl yerine...

Bu üç ismin yerine cezası sona eren Luiz Gustavo ile birlikte Mehmet Ekici ve devre arasında transfer edilen Simon Falette, ilk kez ligde 11’de oynadı. Pozisyon olarak derbiden farklı Falette, Jailson’un yerine stopere Dirar, İsla’nın yerine sağ beke ve Luiz Gustavo, Tolgay’ın yerine orta sahadaki bölgesine döndü.

Bir süredir stoper oynayan orta saha oyuncusu Jailson, Gustavo’nun yanında oynadı. Tolga’nın yerine Ekici solda, Dirar’ın yerine Ozan sağ kanatta maça başladı. Bu arada kaptan Emre ve Rodrigues de sakatlıkları nedeniyle Antalya maçı kadrosunda yoktu.