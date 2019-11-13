Ersun Yanal takımına hedefi gösterdi. Başarılı teknik adam, “Milli ara sonrası zorlu 6 hafta bizi bekliyor. Eğer peş peşe oynayacağımız Yeni Malatya ve Göztepe deplasmanlarından 6 puan çıkartırsak, devamını getireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Yanal, özellikle son Kasımpaşa maçında beklentileri karşılayamadıklarını söyleyerek, “Hatalarımız olduğunun farkındayız. Bunları masaya yatırıp, çözecek kapasitemiz var. Her geçen hafta daha iyiye gideceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın” diyerek taraftara umut dolu mesajlar gönderdi.

Ersun Yanal ayrıca, ilk 11 hafta itibariyle zirve mücadelesi veren takım sayısının fazla olduğuna işaret ederek, “Aralarından sıyrılmak için güçlü ve dirençli olmamız gerekiyor” yorumunu yaptı.