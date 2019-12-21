Yarın akşam Beşiktaş karşısında alınacak sonuç, sadece Fenerbahçe’nin şampiyonluk yarışındaki durumunu belirlemeyecek. Ersun Yanal’ın da kaderini tayin edecek. Bu durum, deneyimli çalıştırıcı üzerinde ciddi bir baskı yaratmış durumda. Yanal’ın hafta boyunca antrenmanlarda gergin ve endişeli tavırlar sergilediği öğrenildi. 58 yaşındaki çalıştırıcı, özellikle kadro konusunda son derece kararsız.

Tereddüt yaşıyor

Taktik çalışmalar yapılsa da henüz 11’ini belirleyemedi. Özellikle Ali Koç’un Sivas yenilgisi sonrası, “Radikal kararlar almak zorundayız” sözleri, Ersun Yanal’ı ikilemde bıraktı. Tecrübeli teknik adam derbiye, sezon boyunca kullandığı kadro ve sistemle mi yoksa başkanın işaret ettiği gibi radikal değişiklik yaparak mı çıkacağı konusunda tereddüt yaşıyor.

Takımla konuşmadı

Beşiktaş maçı yarın oynanacak, son antrenman bugün... Buna rağmen Ersun Yanal’ın henüz 11’le ilgili futbolcularıyla bile tek kelime kouşmadığı öğrenildi. 58 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş karşısında kendisini rahatlatacak sonucu almak için ekibiyle toplantı üstüne toplantı gerçekleştiriyor. Ancak Yanal’ın, derbiye yönelik takıma henüz hiçbir konuşma yapmadığı belirtildi.