Fenerbahçe'de Ersun Yanal devri sona erdi! Taraftar kimi istiyor?
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından sıcak saatler yaşanıyor. Salı günü Ziraat Türkiye Kupası kapsamında Trabzonspor ile oynanacak karşılaşmanın ardından Sarı - Lacivertli ekibin yeni teknik direktörü kim olacak merak konusu... Bizde futbolseverlere bu ayrılığı nasıl değerlendirdiklerini ve hangi ismi Fenerbahçe'de teknik direktör olarak görmek istediklerini sorduk, gelen cevapları sizler için YouTube kanalımızda derledik..
Fenerbahçe'de Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollar ayrıldı. Biz de sokağa indik, bu sıcak gelişmeyi futbolseverlere sorduk ve Sarı - Lacivert'li ekipte hangi ismi teknik direktör olarak görmek istediklerini öğrendik.
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