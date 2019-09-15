Süper Lig’de bu sezon çıktığı üç maçı da kazanan ve liderlik koltuğuna oturan Alanyaspor ile yarın deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahnçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın kafası biraz karışık.

Tecrübeli hoca, eksik oyuncuların yokluğunda orta sahanın ortası ve stoperdeki ikili konusunda henüz net bir karar vermedi. Bu bölgelerde hangi isimlere şans vereceği henüz netleşmeyen tecrübeli hocanın, iki bölge için de 4’er farklı tercihi kafasında oluşturduğu ve bugünkü son idmanda kararını vereceği öğrenildi.

Yanal, orta saha ikilisi olarak Tolgay- Tolga Ciğerci, Gustavo-Jailson, Tolgay-Jailson ve Gustavo-Tolga Ciğerci’yi denedi. Hocanın buradaki önceliğinin şu an için Tolgay-Tolga Ciğerci olduğu konuşuluyor.

Diğer yerler belli...

Deneyimli çalıştırıcı, stoper ikilisi olarak da idmanlarda Zanka-Serdar Aziz, Gustavo- Jailson, Zanka-Jailson ve Gustavo-Jailson’u denedi. Yanal ve ekibinin, burada da oyunu geriden kurmak adına Gustavo ile Jailson’a daha yakın oldukları konuşuluyor.

Yanal’ın ilk 11’indeki diğer isimlerin yerleri ise garantilendi. Kalede Altay, sağ bekte Ozan, sol bekte Dirar, sağ kanatta Deniz, sol kanatta Rodrigues, forvette Vedat Muriç, onun hemen arkasında da Max Kruse yer alacak.